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حسيني: السعودية أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ايران

حسيني: السعودية أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ايران
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية ان وزير الخارجية السعودي أعلن خلال لقائه معه في البرازيل عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع ايران.

العالم - ايران

وقال سيد محمد حسيني، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء على هامش اجتماع الحكومة: على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل كان هناك فرصة مناسبة لرؤساء الوفود المشاركة في ذلك الحفل للالتقاء والتحدث مع بعضهم البعض.

واضاف: وعلى هامش هذا الحفل تم التحدث إلى وزير خارجية لسعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على القاء التحية بل أنه استمع برحابة الى الكلام وابدى وجهات نظره أيضا.

وقال حسيني: إن القضية الأساسية كانت كيف ستكون نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي انطلقت بوساطة العراق حيث أعلن الاستعداد لاستئناف المفاوضات.

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