الخارجية السورية تدين اقتحام مستوطني الاحتلال ومسؤوليه للأقصى

العالم-سوريا

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر: “تدين سورية بأشد العبارات اقتحام قطعان المستوطنين ومسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال”.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الاستفزازية هي جزء من السياسة الممنهجة لهذا الاحتلال بالاعتداء على الأماكن المقدسة الفلسطينية، ومحاولة طمس هويتها والاستيلاء عليها.

وأضافت: “في الوقت الذي يتحمّل فيه الكيان الإسرائيلي والدول التي تدعمه المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، فإن سورية تطالب الأمم المتحدة بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على وقفها وضمان عدم تكرارها، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس”.

وأكدت الوزارة وقوف سورية إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لتحرير أرضه واستعادة حقوقه وحماية مقدساته.