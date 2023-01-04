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وزارة التخطيط العراقية:

عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ أكثر من 42 مليون نسمة

عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ أكثر من 42 مليون نسمة
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم، الاربعاء عن حالة سكان العراق لسنة ٢٠٢٢ وفقا للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.

العالم-العراق

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، ان تقديرات عدد سكان العراق لسنة ٢٠٢٢ بلغ (٤٢) مليون و(٢٤٨) الفا و(٨٨٣) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (٢.٥٪؜)، يشكل الذكور (٥٠.٥٪؜) والاناث نسبة (٤٩.٥٪؜)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي (١) مليونا واحدا و(٣١٠) الاف و(٨٩٤) ولادة، وبلغت الوفيات (٢٣٦) الفا و(٤٦٩) وفاة.

واشار البيان، الى ان نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن (١٥ سنة) بلغت (٤٠.٥٪؜) من مجموع السكان ، اما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر (١٥-٦٤ سنة) فقد بلغت (٥٦.٥٪؜)، فيما كانت نسبة كبار السن (٦٥ سنة فأكثر) هي الاقل، اذ بلغت (٣.١٪؜) من مجموع السكان.

ولفت البيان الى ان توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ (٧٤.٥٪؜)، وعلى مستوى الذكور كان (٧٢.٥٪؜) وعند الاناث (٧٦.٦٪؜)، مشيرا الى ان نسبة سكان الحضر بلغت (٦٩.٩٪؜) مقابل (٣٠.١٪؜) هي نسبة سكان الريف.

وعلى مستوى المحافظات، شكلت محافظة بغداد اعلى نسبة من السكان ، اذ تجاوز عدد سكانها الـ(٩) ملايين نسمة وبنسبة (٢١.٣٪؜) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الاخيرة في عدد السكان بنسبة (٢.١٪؜) وبعدد سكان بلغ اكثر من (٩٠٠) الف نسمة.

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