شاهد.. هكذا أحيت غزة ذكرى إستشهاد الفريق قاسم سليماني

العالم - مراسلون

ثلاثة أعوام مرت على رحيل الحاج قاسم سليماني، الذي لم تعرف المقاومة الفلسطينية داعما مثله ولهذا احيت الجماهير في قطاع غزة ذكرى رحيله في مهرجان حضره ممثلون من كافة فصائل المقاومة.

وقال القيادي في حركة حماس رضوان اسماعيل لمراسلة قناة العالم: "نؤكد على أن الحاج قاسم سليماني كان الدعم الرئيس للمقاومة على أرض فلسطين، أحب القدس وفدعم أهل فلسطين، واليوم نؤكد على سيرنا على درب المقاومة حتى نحرر كل فلسطين، دعم الجمهورية الاسلامية للقضية الفلسطينية دعما مبدئيا ومازال متواصلا، ونحن نثمن هذا الدعم ونعتز بهذه العلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بايران ومحور المقاومة".

بدوره قال عضو المكتب السياسي بحركة الجهاد الاسلامي وليد القططي: "في الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج الشهيد قاسم سليماني والحاج الشهيد أبو مهدي المهندس واخوانهما المجاهدين العراقيين والايرانيين في محور المقاومة نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستظل نبراسا يضيء الطريق للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حتى تحرير القدس".

في هذا المهرجان اكد الحضور على قرب الشهيد سليماني من كافة أذرع المقاومة ودوره البارز في دعم صمودها لاسيما في أوقات الاعتداءات الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد: "اليوم المقاومة بفضل جهود الحاج قاسم سليماني أصبحت أكثر قوة على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة وأصبح هذا المحور الذي ساهم بشكل كبير في تأسيسه أكثر قدرة على الإلتحام مع اخوته في فلسطين لمواجهة هذا العدو".

الحضور اكدوا انه رغم اغتيال الشهيد سليماني لكن البذرة التي زرعها مازالت تنمو من خلال استمرار دعم الجمهورية الاسلامية للمقاومة الفلسطيني.

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