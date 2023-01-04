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المشاط: يجب التحلي باليقظة والجهوزية فنحن ننتظر عودة الحرب في أي وقت

المشاط: يجب التحلي باليقظة والجهوزية فنحن ننتظر عودة الحرب في أي وقت
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

قام رئيس المجلس السياسي الأعلى فی الیمن مهدي المشاط ، بزيارة إلى مدينة تعز وجبهة البرح.

العالم - اليمن

وأشاد المشاط بدور أبناء محافظة تعز الأحرار في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإمارات ورفد الجبهات.

وقال” إن التصدي للعدوان وتعزيز الجانب العسكري ورفد الجبهات ما تزال أولوية لدينا، ما يجب أن نتحلى باليقظة والجهوزية، فنحن ننتظر عودة الحرب في أي وقت، وجاهزون لها”.

وأكد المشاط أن المرابطين في الجبهات وقاداتهم يخطوّن بثباتهم وصبرهم التاريخ الناصع لليمن ورجاله الذين لا يقبلون الذل والهوان والغزو والاحتلال.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يستمد من المرابطين اليوم الصبر والثبات والعزة والإباء والتضحية والفداء، لمواجهة التحديات، وفي المقدمة العدوان والحصار.

رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الاركان اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني.

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