أستراليا تنوي اقتناء صواريخ 'هيمارس' الأمريكية

العالم- أوروبا

وبحسب القناة، "سيتلقى الجيش الأسترالي قدرة هجومية بعيدة المدى غير مسبوقة من خلال شراء HIMARS الأمريكية.. دخلت حكومة أنتوني ألبانيز في اتفاقية لشراء 20 مركبة MLRS محمولة على شاحنة بحلول عام 2026".

ووفق القناة التلفزيونية نقلا عن الحكومة فإن" إجمالي قيمة حجم المشتريات يتراوح بين مليار وملياري دولار أسترالي (من 681.5 مليون إلى 1.36 مليار دولار أمريكي)".

من جانب آخر لفتت القناة إلى أن" الحكومة أبرمت أيضا صفقة للحصول على صواريخ البحرية النرويجية (NSM) للسفن الحربية الأسترالية العام المقبل".

في نهاية ديسمبر 2022، ذكرت صحيفة أسترالية أن" الحكومة الأسترالية تدرس إنشاء نظام صاروخي جديد لحماية المناطق في شمال البلاد على خلفية النشاط الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".