أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 05 يناير 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- جوان ..

السيد حسن نصر الله .. حكومة المجانين بتل أبيب ستسرع من نهاية "إسرائيل".

- خراسان ..

حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا تنتهك الخط الأحمر الفلسطيني مبكرا باقتحام المسجد الأقصى .

- وطن امروز ..

وزير الخارجية يشجب نشر مجلة فرنسية كاريكاتيرا مسيئا لأكبر مرجعية دينية وسياسية بالبلاد.

- سياست روز ..

هجوم واسع بالقذائف الصاروخية على قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة دير الزور السورية.

- كيهان ..

حركة أنصار الله تؤكد عزم الشعب اليمني على تحرير أرضه وترابه بالكامل .

- ابرار ..

أنقرة .. سنواصل العلاقات مع المعارضة السورية, وحديث القمة التركية السورية سابق لأوانه .

- ارمان ملي ..

موسكو تحذر ..عودة اليابان للعسكرتاريا تهديد جدي للأمن القومي الروسي .

- ارمان امروز ..

البيت الأبيض يلمح لعزم بايدن على الترشيح في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

- اطلاعات ..

أمريكا تؤكد دعمها لهجوم محتمل قد تشنه باكستان على مواقع حركة تحريك طالبان بأفغانستان .

- عصر ايرانيان ..

إسماعيل هنية مخاطبا قادة البلدان الإسلامية .. هبوا لإنقاذ المسجد الأقصى .

- مردم سالاري ..

الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد دعمه لتسريع انضمام السويد وفنلندا لعضوية حلف الناتو .

- قدس ..

مصرع و إصابة خمسة وأربعين شخصا على الأقل بانفجارين متزامنين في الصومال.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا تهديد جدي للضفة ) ..

حكومة نتنياهو الإئتلافية الجديدة هي الأكثر تطرفا وعدوانية من كل التي سبقتها حتى في مقاييس ومعايير الكيان الصهيوني نفسه, ولعل اقتحام وزير الأمن ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى على رأس مجموعة مستوطنين وبحماية جنود الإحتلال بعد أسبوع من تشكيل هذه الحكومة, مجرد مقدمة لتهديدات جدية بالغة الخطورة كبيرة للضفة وللشعب الفسطيني.

( إن حكومة نتنياهو تضم تيارات لاتعترف بوجود فلسطين ولا بوجود الشعب الفلسطيني من الأساس , وتطالب بإقامة "دولة يهودية" بالكامل ).

إن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد مخططات قضم صهيوني واسعة النطاق وقد يصعد الكيان الأجواء على قطاع غزة أيضا فأحزاب مثل حزب " القوة اليهودية " و حزب" الصهيونية الدينية " في هذه الحكومة تخطط لابتلاع فلسطين بالكامل بما فيها القدس والمسجد الأقصى .

2- جوان ..

في مقالها ( قطار التطبيع مع دمشق يقلق واشنطن ) كتبت صحيفة جوان ..

لم تستطع واشنطن إخفاء استياءها العميق إزاء محاولات تركيا تهدئة الأجواء وتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية , حيث دعت ادارة بايدن تركيا وبلدان العالم للإمتناع عن إعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد .

( إن لدى أمريكا حساباتها التي تراهن على الأزمة السورية وهي حسابات ترتبط بمواصلة سرقة النفط السوري وببقائها عسكريا بالمنطقة)

إلا أن تلك القوى الاقليمية التي دعمت الارهاب بسوريا لسنوات أذعنت لواقع فشل كل المحاولات التي تستهدف اسقاط النظام السوري لذلك قررت التحرك لاعادة جسور العلاقات مع سوريا .

ان امريكا تدرك ان تطبيع مثل هذه القوى لعلاقاتها مع سوريا يعني تكريس واقع فشل السياسة الامريكية الغربية بالكامل ضد دمشق.

3- ارمان امروز..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن اجواء التوتر بين موسكو وطوكيو مشيرة الى تحذيرات روسية من عودة اليابان للعسكريتاريا وذلك في مقالها ( هل الأمر مقدمة روسية لحرب أخرى ) وجاء فيه ..

اليابان صادقت على ميزانية عسكرية ضخمة للغاية تضمنت تصنيع وشراء صواريخ بالستية وطائرات متطورة ونظم دفاع جوي صاروخي وغير ذلك الامر الذ اثار هواجس روسية متزايدة من احتمال وجود مخططات عدائية يابانية خاصة في ظل وجود خلافات حول جزر بالمحيط الهادئ بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وفي تطور خطير مؤخرا ..

( أكدت موسكو قدرتها على التصدي لأية تهديدات ناجمة عن نشر طوكيو نظم صاروخية بجزيرة هوكايدو اليابانية قرب جزر روسية )

في الشرق الاقصى , وهذا الانذار الروسي الواضح جاء بعد نشر اليابان لصواريخ قرب جزر كوريل او" ساخالين" الروسية في المحيط الهادئ والمتنازع عليها مع طوكيو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

ان هناك مخاوف جديدة من انزلاق البلدين نحو مواجهة مباشرة خاصة مع ادانة اليابان الحرب الروسية باوكرانيا ومشاركتها في العقوبات الغربية على روسيا .

4- کیهان ..

صحیفة کیهان کتبت في مقالها ( ماكرون والإصرار على خطأ إستراتيجي )..

في الوقت الذي مازالت فيه نيران الحرب الاوكرانية متأججة , لم يتردد الرئيس الفرنسي في ابداء دعمه لتسريع وتيرة انضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو متجاهلا ان موضوع احتمال انضمام اوكرانيا للناتو كان العامل الرئيسي لاندلاع الحرب الاوكرانية في ظل المخاوف والهواجس الامنية الروسية .

( إن ماكرون يراهن على تعزيز الناتو على حساب أمن ومستقبل البلدان الأوروبية الصغيرة المجاورة لروسيا )

التي يرتبط امنها ومستقبلها في الواقع بانتهاجها سياسة محايدة تماما وحل اية مشاكل محتملة مع الجار الروسي الكبير بالحوار والدبلوماسية ومحور المصالح المشتركة . ان بلدانا اوربية صغيرة مثل فنلندا والسويد ستخاطر بأمنها بانضمامها للناتو على عكس ما تتصور اليوم وكذلك على عكس ما يدعو اليه الناتو ايضا , فاية خلافات مستجدة بين الناتو وروسيا حول قضايا لا تهم هذين البلدين ستدفعهما للتورط في تصعيد خطير ليس في صالحهما ابدا مع روسيا.

5- سياست روز ..

حول الاوضاع الداخلية في بريطانيا كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( عام 2023 عام كوابيس سوناك)..

حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مقبلة على تحديات بالغة الخطورة هذا العام في ظل تراكم ازمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة .

( إن بريطانيا تشهد موجات إضرابات عامة تنديدا بالأوضاع المعيشية المتدهورة وللمطالبة بزيادة الأجور والرواتب وخفض الضرائب).

فهناك اضراب عام بقطاع النقل واخر للعاملين في مجال الخدمات الطبية والى آخر القائمة , كما ان هناك تزايد في معدلات البطالة بسبب التعديلات في القوى العاملة في عدد كبير من الشركات والمصانع ببريطانيا للحد من النفقات, وبالطبع تواجه حكومة ريشي سوناك تحديا كبيرا اخر يتمثل بمطالبات اسكتلندا باجراء استفتاء اخر على الاستقلال تعرف لندن التي تعارضه بان احتمال تاييد اكثرية الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا مطروح تماما .