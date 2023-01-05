الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ولايتي : على الدول المستقلة مراقبة تغلغل الناتو وأميركا بالمنطقة

ولايتي : على الدول المستقلة مراقبة تغلغل الناتو وأميركا بالمنطقة
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، ضرورة مراقبة الدول المستقلة على نفوذ اميركا وحلف الشمال الاطلسي الناتو بالمنطقة.

العالم - ايران

وأعتبر ولايتي في اجتماع مع السياسي الروسي المعروف والمساعد الاسبق لرئيس الدوما الروسي " سيرغي بابورين" اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الايرانية في افضل مستوياتها بالوقت الراهن وفي طور التنامي.

ولايتي أشار الى الحرب الروسية الاوكرانية، محملا اميركا وحلف الشمال الاطلسي الناتو مسؤولية الاشتباكات، مؤكدا بالوقت ذاته أن عالم اليوم لم يعد أحاديا وأن الدول المستقلة ترى من الاهمية مراقبة تغلغل الناتو واميركا في المنطقة.

وحول اوضاع منطقة القوقاز قال ولايتي" كما أكد قائد الثورة الاسلامية فان ايران لاتقبل تغيير الحدود القائمة وبلاشك يجب صيانة أمن المنطقة".

من جهته أكد السياسي الروسي سيرغي بابورين، أن زيارته لطهران تأتي للمشاركة في المنتدي الدولي لاحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني الذي اعتبره شخصية هامة ومؤثرة.

واكد بابورين على تواصل وتيرة احباط مفعول الحظر الظالم الاميركي وأن العلاقات الروسية الايرانية متنامية وراسخة واستراتيجية.

روابط ذات صلة

ولايتي: لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة

ولايتي: نشهد اليوم تعزز عنصر المقاومة ضد أميركا والصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محافظ البنك المركزي الايراني یصل الدوحة

رؤساء العراق يحيون ذكرى قادة النصر بحفل رسمي +فيديو

انفوغرافیک.. تنديد واسع باقتحام وزير الأمن الصهيوني للمسجد الأقصى

ولايتي : على الدول المستقلة مراقبة تغلغل الناتو وأميركا بالمنطقة

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 05 يناير 2023

شاهد بالفيديو.. القضاء العراقي يتوعد بمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر