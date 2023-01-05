الشيخ عدنان يهنئ المحرر 'كريم يونس' ويؤكد أن حريته تقهر الاحتلال وعملائه

العالم- فلسطين

وقال عدنان: إن "الاحتلال حاول التنغيص على حرية أخينا كريم، والحيلولة دون فرحتنا، إلا أن أهلنا كان الأقدر على تجاوز محاولات المحتل اليائسة".

وأضاف "حرية الأخ كريم يونس بعد ٤٠ عاما من الأسر تضع الجميع عند واجب الفعل لتحرير إخوتنا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وأكد أن" حرية كريم يونس وفرحة شعبنا بحريته تقهر الاحتلال وعملائه، وتعزز صمود وثبات شعبنا خاصة في الداخل المحتل، واستمرار الوفاء للأسرى".

ووجه التحية ل"أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨م، نيابة عن كل شعبنا في واجب التكريم والاستقبال للمناضل الكبير كريم يونس".