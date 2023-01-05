الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ عدنان يهنئ المحرر 'كريم يونس' ويؤكد أن حريته تقهر الاحتلال وعملائه

الشيخ عدنان يهنئ المحرر 'كريم يونس' ويؤكد أن حريته تقهر الاحتلال وعملائه
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

هنأ القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني الصابر والحركة الأسيرة والأسرى في سجون الاحتلال وكل الأحرار والأخوة في حركة فتح بحرية الأخ المناضل كريم يونس.

العالم- فلسطين

وقال عدنان: إن "الاحتلال حاول التنغيص على حرية أخينا كريم، والحيلولة دون فرحتنا، إلا أن أهلنا كان الأقدر على تجاوز محاولات المحتل اليائسة".

وأضاف "حرية الأخ كريم يونس بعد ٤٠ عاما من الأسر تضع الجميع عند واجب الفعل لتحرير إخوتنا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وأكد أن" حرية كريم يونس وفرحة شعبنا بحريته تقهر الاحتلال وعملائه، وتعزز صمود وثبات شعبنا خاصة في الداخل المحتل، واستمرار الوفاء للأسرى".

ووجه التحية ل"أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨م، نيابة عن كل شعبنا في واجب التكريم والاستقبال للمناضل الكبير كريم يونس".

روابط ذات صلة

الشيخ عدنان: مخطئ الاحتلال إن ظن أنه بقتل قادتنا سينهي جهاد شعبنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شيخ سعودي: تركي آل الشيخ يطرد الشياطين!

العقابي مستشاراً لرئيس الوزراء العراقي في شؤون مكافحة الفساد

دعوات للمشاركة الواسعة في حملة 'الفجر العظيم' بالأقصى غدا الجمعة

الخارجية الفرنسية تطالب بالحفاظ على الاتصالات مع روسيا وتؤكد تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا!

كريم يونس: الأسرى موحدون أمام همجية الاحتلال وسنواصل طريق الحرية

الشيخ عدنان يهنئ المحرر 'كريم يونس' ويؤكد أن حريته تقهر الاحتلال وعملائه