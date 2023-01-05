هكذا المقاومة الفلسطينية في الضفة أدخلت الرعب في قلوب الصهاينة

العالم - غياهب الكيان

وقال عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن تواجد نصف جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية خلق حالة من الخوف لدى الجنود الصهاينة من المواجهة.

وأضاف، ان صورة المواجهة في الضفة الغربية انقلبت حيث اصبح الفسطيني يواجه مباشرة من خلال العمليات المنفردة البطولية في المقابل جيش الاحتلال لا يستطيع التصدي للمواجهة المباشرة لذلك يستخدم عمليات الاغتيال.

وأكد عواضة، أن ثقة المستوطين بالجيش الصهيوني تراجعت من نسبة 90 بالمئة الى نسبة 80 بالمئة وهذا بحد ذاته يمثل نقطة ايجابية لصالح الفلسطينيين.

هذا والخوف من المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة جعلت جنود الاحتلال يطلقون النار على حراس مستوطنة تابعين للجيش الصهيوني ظننا منهم انهم مقاومون.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6498308