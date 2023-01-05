الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

هكذا المقاومة الفلسطينية في الضفة أدخلت الرعب في قلوب الصهاينة

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن الخوف من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من أهم أسباب تراجع حافزية الصهاينة في التجنيد.

العالم - غياهب الكيان

وقال عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن تواجد نصف جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية خلق حالة من الخوف لدى الجنود الصهاينة من المواجهة.

وأضاف، ان صورة المواجهة في الضفة الغربية انقلبت حيث اصبح الفسطيني يواجه مباشرة من خلال العمليات المنفردة البطولية في المقابل جيش الاحتلال لا يستطيع التصدي للمواجهة المباشرة لذلك يستخدم عمليات الاغتيال.

وأكد عواضة، أن ثقة المستوطين بالجيش الصهيوني تراجعت من نسبة 90 بالمئة الى نسبة 80 بالمئة وهذا بحد ذاته يمثل نقطة ايجابية لصالح الفلسطينيين.

هذا والخوف من المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة جعلت جنود الاحتلال يطلقون النار على حراس مستوطنة تابعين للجيش الصهيوني ظننا منهم انهم مقاومون.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6498308

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف تفاصيل إختطاف الاحتلال للاسير كريم يونس من زنزانته

كريم يونس: الأسرى موحدون أمام همجية الاحتلال وسنواصل طريق الحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنقرة تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-01-2023

بالفيديو.. الأوساط اليمنية تندد بصفقة بيع ميناء"قشن"لشركة إماراتية

هل اقتربت ساعة الانفجار بين الانتقالي والسعودية؟ 

شاهد بالفيديو... هكذا المقاومة الفلسطينية في الضفة أدخلت الرعب في قلوب الصهاينة

شاهد.. خوف الصهاينة من المقاومين الفلسطنيين في الضفة