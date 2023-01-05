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الاحتلال يبدأ العمل بمشروع "الممر الآمن" في غلاف غزة

الاحتلال يبدأ العمل بمشروع
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

 بدأ كيان الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، العمل بمشروع ما يسمى بـ"الممر الآمن" في غلاف غزة لحماية المستوطنين في حالات الطوارىء.

العالم - الاحتلال

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "المشروع يتمثل في بناء جدار ضخم بطول 4.6 كم على طريق 34 وعلى أجزاء من طريق 232 في الغلاف".

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يأتي بهدف إخفاء مفترقات للسماح باستمرارية حركة المستوطنين حتى في أوقات الطوارئ دون مخاوف من نيران المقاومة الفسطينية في غزة.

بدورها أكدت القناة الـ13 العبرية، السماح للمستوطنين بالحركة بحرية أثناء الطوارئ، عقب بدء القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وفرقة غزة بالعمل على بناء جدار طوله 4.6 كيلومتر على الطريق 34 وعلى الطريق 232 واخفاء الطرق المكشوفة قرب الحدود مع غزة وحمايتهم من الصواريخ المضادة.

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الاحتلال يبدأ العمل بمشروع "الممر الآمن" في غلاف غزة