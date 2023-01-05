الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في حركة حماس: سنحرر الأسرى مهما كان الثمن

قيادي في حركة حماس: سنحرر الأسرى مهما كان الثمن
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، أن الحركة تضع قضية الأسرى وتحريرهم على رأس أولوياتها.

العالم - فلسطين

وقال العاروري، خلال حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق"، للأسير حسن سلامة في خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم الخميس، لن نتوقف عن أسر الجنود حتى الإفراج عن كل أسرانا، ونحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان.

وبين أن المقاومة لديها رصيد من جنود الاحتلال، متوعداً بزيادة هذا الرصيد كما وعدت المقاومة، مشدداً على تحرير الأسرى مهما كان الثمن.

وأشار إلى أن عمليات "الثأر المقدس" التي قادها الأسير القائد حسن سلامة، مرّغت أنف الاحتلال في التراب.

وينتظر الفلسطينيون وأهالي الأسرى والأسيرات بفارغ الصبر، إنجاز صفقة تبادل تنجزها كتائب القسام، التي تحتفظ بـ 4 من جنود الاحتلال لديها، اثنين منهم أسرتهم خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.

وأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، أمس الأربعاء، أنها قد دخلت في مرحلة التعبئة العامة في صفوف الأسرى في كل قلاع الأسر، من أجل الإعداد والاستعداد للمواجهة القادمة مع الاحتلال.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، إن الأسرى في كل قلاع الأسر سيواجهون الإرهاب الصهيوني وإجراءات حكومته الفاشية بكل شجاعةٍ واقتدار، موحدين تحت راية فلسطين، وتحت قيادةٍ موحدة، ومشروع نضالي واحد، تم إقراره من الفصائل الوطنية والإسلامية داخل قلاع الأسر.

وأضافت: "هذه دعوة لجميع الفصائل والقيادات الفلسطينية؛ بأن شعبنا لا يستحق منكم مزيدًا من الانقسام، ووحدتنا هي طريقنا للحرية والاستقلال ولمواجهة "دراكولا" الدم الصهيونية".

وحذرت الاحتلال من أن "أيّ اعتداءٍ علينا وعلى حقوقنا سيواجه بالعصيان الشامل، وبانتفاضةٍ عارمة في قلاع الأسر كافة، وإن هذه الانتفاضة ستُشكّل بركان حرية سينفجر في وجه هذا المحتل".

روابط ذات صلة

الجبهة الشعبية: المناضل 'كريم يونس' مثال حي على صمود و صلابة الشعب

اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس وتضاعف قدرات المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بشار الأسد يوجه رسالة الى البرهان

الرئيس العراقي يستقبل وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان

قيادي في حركة حماس: سنحرر الأسرى مهما كان الثمن

بالفيديو.. خبير دولي: الاحتلال يتطاول على القوانين الدولية ويجب احالة الملف على المحاكم العالمية

قطر تحذر من محاولات الاحتلال لتهويد القدس

الاحتلال يبدأ العمل بمشروع "الممر الآمن" في غلاف غزة