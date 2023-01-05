الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه

قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامي في إيران العميد "إسماعيل قاآني" إن الظروف الأخيرة لتشكيل الحكومة في الكيان الصهيوني تدل على تدهور الوضع فيه والصراع الأساسي داخله.

العالم - إيران

وقال العمید قاآني اليوم الخميس، في مراسم إحياء ذكرى الشهيد حسين بورجعفري في كرمان والذي كان احد المرافقين الذين استشهدوا مع القائد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، إن الكيان الصهيوني لم يتمكن من تشكيل حكومة تستمر أكثر من عام واحد خلال إجراء خمسة انتخابات.

وأضاف: الرسالة الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني التي تعرف برسالة إلى أهل الكيان الصامت، تصف معاناة الصهاينة في الاقتصاد والجيش والأسرة، وتدل على الوضع الداخلي للاحتلال.

وقال العميد قاآني إن الخلافات داخل الاحتلال لم تكن بهذه الضخامة من قبل، لافتا إلى هذا ما تتحدث في مراكز دراسة الكيان الصهيوني هذه الأيام هي توقيت تدمير هذا الكيان.

وأضاف: يقال في مراكز الأبحاث الأمريكية إنهم أنفقوا سبعة آلاف مليار دولار في المنطقة المحيطة بإيران في العشرين سنة الماضية، ولم يكتفوا فقط بل خسروا الكثير من المجالات.

وأوضح موقف جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني قائلا: في إحدى الحالات رأى الجميع أن جبهة المقاومة في لبنان أخذت حقها فيما يتعلق بالحدود البحرية بالتحدث في اجتماع ودون إطلاق صواريخ أو إطلاق نار.

وتابع: اليوم يقف نظام الجمهورية الإسلامية شامخا ويحول التهديدات إلى فرص، مؤكدا على وجوب أن نقف بحزم في المعركة مع الأعداء.

روابط ذات صلة

العميد قاآني: السعودية حثالة أميركا ولا تليق بأن نعتبرها عدواً

قاآني: الأميركان ليسوا رجال ساحة المعركة، والسعوديون حثالة لهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان: يجب تشكيل آلية قانونية لوقف إنتهاك حرمة الأماكن المقدسة

هنية يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية من سجون الاحتلال

تعليق الدراسة في بعض مناطق السعودية

ألمانيا تعتزم اطلاق محطتين اضافيتين للغاز

البحرين: وفد من ائتلاف 14فبراير يشارك باحتفال تأبينيّ لقادة النصر في بيروت 

بالفيديو.. المقاومة في السودان تبدأ أول مليونية عام2023 لإسقاط النظام العسكري