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وفد من ائتلاف 14فبراير يشارك باحتفال تأبينيّ لقادة النصر في بيروت 

وفد من ائتلاف 14فبراير يشارك باحتفال تأبينيّ لقادة النصر في بيروت 
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

شارك وفد من ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالبحرين في الاحتفال الذي أقامته بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

العالم- البحرين

وقد افتتح الحفل الذي حضره ممثلون عن السفارة الإيرانية وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان وعدد من آباء شهداء المقاومة بالنشيد الوطني، تلته كلمة بلدية الغبيري التي ألقاها رئيس البلدية "معن خليل"، ثم كلمة السفارة الإيرانية في لبنان ألقاها القائم بالأعمال "السيد حسن خليلي"، وأخيرًا كلمة حزب الله ألقاها النائب الدكتور "السيد إبراهيم الموسوي".

وختم الاحتفال بأداء القسم ووضع أكاليل من الورد على مجسم الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي يتوسط الجادة، ووضع ائتلاف 14 فبراير إكليلًا خاصًا حوى صورة الشهيد سليماني والشهيد المهندس.

إلى هذا وجه الحاج معن خليل التحية لشعب البحرين، كما حيا والد شهيد المقاومة "وسام حاطوم" البحرانيين على صمودهم.

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البحرين: وفد من ائتلاف 14فبراير يشارك باحتفال تأبينيّ لقادة النصر في بيروت 

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