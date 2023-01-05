ألمانيا تعتزم اطلاق محطتين اضافيتين للغاز

العالم - أوروبا

ووفقا لتصريحات له، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في النرويج، قال هابيك إن بلاده ستطلق محطتين عائمتين أخريين للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على شحنات خطوط الأنابيب الروسية.

وأكد هابيك الذي يزور النرويج لمدة 3 أيام، إن "الإطلاق في لوبمين سيبدأ الأسبوع المقبل وفي برونسبويتيل في الأسابيع التي تليه".

وأوضح الوزير الألماني أن المحطات الثلاث ستسمح لألمانيا باستيراد ثلث ما تم تسليمه من روسيا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، فيما قدر أنه إذا واصلت ألمانيا الوتيرة، فمن المحتمل أن تحل محل بقية إمدادات نورد ستريم، بحلول نهاية عام 2024.

يشار إلى أن ألمانيا كانت قد افتتحت أول محطات الغاز العائمة الخمس المخطط لها في فيلهلمسهافن شمالي البلاد في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين تم تأجيل إطلاق المحطة الثانية في لوبمين على بحر البلطيق إلى يناير/كانون الثاني.