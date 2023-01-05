الاسير المحرر كريم يونس: سأزور غزة حتى ولو متسللا

العالم - فلسطين

وقال الأسير يونس، في مقابلة تلفزيونية، "أوجه التحية لأبناء شعبنا في غزة، أنا متأكد إنهم بيحتفلوا بي الآن، وإن شاء الله قريبًا أسأل ربنا إنه يقدرني وأذهب إلى غزة حتى لو متسللًا، لأني أعتبر نفسي نصف غزاوي".

وأطلق الأسير المحرر بالونات تحمل ألوان علم فلسطين في سماء قرية عارة بالداخل المحتل، ضمن فعاليات الاحتفال بتحرره بعد اعتقال دام 40 عامًا في سجون الاحتلال.

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واحتفلت جماهير شعبنا في قطاع غزة اليوم الخميس، بتحرر الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عامًا في سجون الاحتلال.

شاهد قصة الاسير المحرر كريم يونس:

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