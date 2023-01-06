العالم - لن ننسى

ففي الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2014 شارك آلاف البحرينيين في تظاهرات دعت اليها القوى الوطنية المعارضة تحت شعار"حرية كرامة ديمقراطية"ردا على ممارسات النظام القمعية.

وأكدت القوى الوطنية في ختام التظاهرات أن مطالب الشعب واضحة وخياره السلمي ثابت ولاعودة بدون تحقيق المطالب وأن الديمقراطية الحقيقية خيار شعب البحرين ولا مجال للتخلي عن الحقوق الأساسية البديهية في أن يكون الشعب مصدر السلطات.

وقالت القوى المعارضة أن الممارسات الأمنية تعكس ضعف السلطة أمام عقلانية الشعب ووطنيته وهذه الممارسات التي يقوم بها النظام في محاولته للالتفاف على الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي منذ الثلاثة أعوام، هي خيارات انتهت صلاحيتها ولن تنجح ولا يمكن أن تنال أية فرصة للنجاح وكل التجارب المحلية والإقليمية أثبتت ذلك وشعب البحرين المسالم والحضاري يملك من الصمود والصبر ما تعجز عنه كل الخيارات الأمنية وتنهار أمام صموده ويملك شعب البحرين من الإرادة المبيدة ما يؤهله لنيل مطالبه بإستحقاق وجداره، وسينالها قريبا باذن الله.



وشددت بأن المطالب الشعبية واضحة وطريق الحل السياسي في البحرين بتحقيق هذه المطالب، ولا يمكن أن يتحقق حل سياسي إلا بتجاوز الخيارات الأمنية المجنونة وانهاء حالة المصادرة الكاملة لإرادة الشعب وخياراته، وإدارة البلد بالاستبداد والظلم والديكتاتورية التي لم تقدم للبحرين غير الخراب والفساد والظلم وسرقة المال العام والطائفية والتخلف.

ولفتت الى أن السقف الذي عبرت عنه وثيقة المنامة هو سقف منطقي ومتوازن وأي حلول فيها انتقاص من حقوق المواطنين هي مرفوضة لان فيها ظلم واجحاف واستنقاص واستهتار بحقوق الشعب، والتراجع عن الكرامة والإنسانية التي تحققها الديمقراطية الحقيقية أمر مستحيل وغير ممكن، لأن الشعب قد صمم على أخذ حقوقه كاملة والإستمرار في نضاله السلمي الحضاري من أجل الديمقراطية.

وعرض البرنامج كلمة الشيخ علي سلمان وكلمة الشيخ حسين الديهي في مسيرة المعارضة ( حرية . كرامه . ديمقراطيه).

كما وجهت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، كبرى حركات المعارضة في البحرين، التحية العميقة لجماهير شعب البحرين المشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تحت عنوان (حرية-كرامة-ديمقراطية) التي بدأت وانتهت بكل شجاعة وسلمية.

وأكدت جمعية الوفاق أن جماهير الثورة تسجل في كل يوم مزيداً من القوة والصمود في استمرارها وإصرارها رغم مرور اكثر من ٣٣ شهرا وهي مستمرة بنفس العنفوان والإرادة الصلبة حتى تحقيق المطالب.

وأهابت الوفاق بوعي الجماهير وأصالتها ووطنيتها التي مرغت أنف الاستبداد وكسرت شوكة كل المحاولات التي استهدفت صمودها ووحدتها وتماسك صفوفها وسلميتها وهو سر هذا الصبر والصمود والتحدي بكل سلمية وبكل تحضر ووفاء لهذا الوطن حتى الوصول الى تحقيق المطالب وبناء الدولة الديمقراطية العادلة التي تحتضن الجميع وتستوعب الجميع ويكون فيها الجميع سواسية. وقالت الوفاق" ان هذه الجماهير المخلصة الوفية مستمرة في النضال السلمي دون كلل او مال حتى نهاية المطاف ".

كما استعرض البرنامج مشاركة أهالي منطقة مهزة بجزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة مساء اليوم السبت (4 يناير/كانون الثاني 2014) في مسيرة "مختطفون مهددون بالتصفية" تضامناً مع المختطفين المهددين بالتصفية من قبل السلطات الخليفية وتأكيداً على مطلب إسقاط النظام الذي قدم من أجلهُ الشعب الشهيد تلو الشهيد و استعداداً لاستقبال شهر الثورة فبراير المقبل فالمسيرة حملوا أعلام البحرين و رددوا شعارات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء معتبرين حاكم البحرين المسئول الأول عن سقوط الشهداء.



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