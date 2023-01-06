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برلماني ايراني:

مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم

مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أشاد عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الايراني " علي رضا سليمي " بالشهيد القائد " قاسم سليماني" وأكد أنه أنشأ مدرسة كانت لخدمة أبناء الشعب الايراني وعمل ليل نهار في خدمة هذا الشعب لحل مشاكله.

العالم - ايران

وقال البرلماني الايراني : ان الموجة التي أطلقتها شهادة هذا المجاهد ستبقى في العالم وستفشل كل المحاولات التي قامت بها وسائل الاعلام المضللة للأعداء بحسب "وكالة انباء فارس".

وأضاف قائلا: ان شهادة الحاج " قاسم سليماني " أطلقت طوفانا عارما سيقض مضاجع الظالمين في العالم حيث أن المراسم التي اقامها الشعب الايراني بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاده أثبتت حب ووفاء الجماهير لهذا الشهيد الذي كان يقول افدي بروحي لهذا الشعب عدة آلاف مرة.

وشدد سليمي على أن الشعب الايراني وفا بعهده لهذا الشهيد من خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاده، وقال: لقد جاء الآن دور المسؤولين كي يوفوا بعهدهم لهذا الشهيد من خلال اسداء الخدمة للناس وحل المشاكل التي يواجهها المواطنون.

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برلماني ايراني: مدرسة الشهيد سليماني كانت مدرسة خدمة الناس وعمل ليل نهار لحل مشاكلهم

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