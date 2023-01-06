الغسيل الرياضي وهدر المال العام يشعلان غضب السعوديين

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وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم تجاه سياسة نظام ابن سلمان في هدر المال العام على الترفيه المزعوم والانفتاح الشكلي، مشيرين الى ان نظام ابن سلمان يسعى إلى” لفت أنظار العالم عن الانتهاكات التي تورط بها ضد ابناء البلاد وحقوقهم وحرياتهم، من خلال إشغالهم بالترفيه والنشاطات الرياضية رغم التكلفة المالية الباهظة”.

وقال حساب "بلادنا على وين؟" على تويتر أن صفقة الحكومة #السعودية مع كريستيانو رونالدو سبقها استحواذ صندوق الثروة السيادي على نادي نيوكاسل في 2021، وهذا جزء من عملية "الغسيل الرياضي"، فيما تهتم الحكومة بكرة القدم بشكل متزايد؛ خصوصاً بعد تصاعد الانتقادات الغربية حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

حساب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية اشار الى انتقاد منظمة العغو الدولية لاستغلال رونالدو بغرض الغسيل الرياضي في السعودية





كذلك اشار حساب "بلادنا على وين؟" الى أن منظمات حقوق الإنسان تحث كريستيانو_رونالدو على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في #السعودية، خصوصاً بعد خطوة "الغسيل الرياضي" التي يقوم بها نظام ابن سلمان.

حساب مفتاح ذكر ايضا ان صحيفة ديلي ستار البريطانية اشارت الى ان الحكومة السعودية مضطرة إلى ملء جيوب كريستيانو رونالدو بأكثر من 200 مليون دولار سنوياً؛ لتحويل انتباه العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان الفضيعة، في واحدة من أكبر عمليات الغسيل الرياضي في العصر الحديث.

حساب ابن مجتهد كشف ان رئيس #نادي_النصر بأن النادي كان قد اعتراف انه النادي مفلس، مشيرا الى ان هذا دليل على أن شراء #رونالدو كان ضمن سياسة مشروع #الغسيل_الرياضي الذي يستخدمه ابن سلمان لتلميع صورته المشوهة وكذلك لتخدير الشعب.



اما محمد عزالدين فاشار الى كيفية مساهمة الغسيل الرياضي في تلميع سمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان!



