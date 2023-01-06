بالفيديو.. هذه رسالة مسيرات "الحصار حرب" في اليمن

العالم - خاص بالعالم

وأضاف العبيدي في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن الشعب اليمني لم ولن يركع الى ما تريده الولايات المتحدة وأجندتها في المنطقة.

وأكد العبيدي أن الشعب اليمني اتخذ شعار الامام الحسين عليه السلام"هيهات من الذلة" منهجا، مشددا على أن الشعب اليمني سنطلق بالخيار الثوري وفق ما تريده قيادة صنعاء.

هذا وخرج مئات الآلاف من اليمنيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تنديدا بالحصار الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجمعة، في مسيرات حاشدة، تحت عنوان الحصار حرب، رفضا للحصار وتأكيدا على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وحمل المشاركون الولايات المتحدة والغرب مسؤولية استمرار الحصار ونتائجه الكارثية على المستوى الانساني بحق اليمنيين. وحددت اللجنة المنظمة ساحات وشوارع محددة في العاصمة صنعاء والمحافظة.

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