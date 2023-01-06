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بالفيديو.. هذه رسالة مسيرات "الحصار حرب" في اليمن

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة انصار الله ابراهيم العبيدي إن رسالة مسيرات "الحصار حرب" هي أن الشعب اليمني يبقى مكتوف الأيدي أمام انتهاك حقوقه من قبل قوى العدوان.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف العبيدي في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن الشعب اليمني لم ولن يركع الى ما تريده الولايات المتحدة وأجندتها في المنطقة.

وأكد العبيدي أن الشعب اليمني اتخذ شعار الامام الحسين عليه السلام"هيهات من الذلة" منهجا، مشددا على أن الشعب اليمني سنطلق بالخيار الثوري وفق ما تريده قيادة صنعاء.

هذا وخرج مئات الآلاف من اليمنيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تنديدا بالحصار الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجمعة، في مسيرات حاشدة، تحت عنوان الحصار حرب، رفضا للحصار وتأكيدا على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وحمل المشاركون الولايات المتحدة والغرب مسؤولية استمرار الحصار ونتائجه الكارثية على المستوى الانساني بحق اليمنيين. وحددت اللجنة المنظمة ساحات وشوارع محددة في العاصمة صنعاء والمحافظة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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