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كيف يجب أن يكون كأس الماء "المثالي" وفوائده قبل وجبة الفطور؟

كيف يجب أن يكون كأس الماء
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تكشف الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية،في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أنه  "من أجل إطلاق عمل أجهزة الجسم في الصباح، يجب شرب كأس ماء مفلتر أو ماء الينابيع أو الماء الذائب، وليس ماء الصنبور الذي يحتوي على شوائب عديدة.

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كما أن الماء المغلي لا يصلح أيضاً، لأن المعالجة الحرارية للماء تؤدي إلى تغيرات هيكلية تفقده خصائصه المفيدة. كما أن المياه المعدنية ليست أفضل بديل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الغازات".

وتؤكد الخبيرة، أن درجة حرارة الماء الذي نشربه على معدة فارغة يجب أن تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

وتقول: "الماء البارد والمثلج غير مريح للجهاز الهضمي. لأن درجة الحرارة في المعدة هي 37 درجة مئوية وفي الأمعاء 38 درجة مئوية. لذلك يهيج الماء البارد الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء وتنقبض الأوعية الدموية، وتتأخر عملية التمثيل الغذائي، وتتفاقم مع هذا المشكلات التي يعاني منها الشخص في الجهاز الهضمي مثل الحرقة والانتفاخ والإمساك".

وتضيف، من الأفضل شرب الماء في حالة الجلوس وبرشفات صغيرة، وليس جرعة واحدة. كما يجب ألا تزيد كميته عن 450 مليلتراً، ومن ثم تناول وجبة الفطور في مدة أقصاها نصف ساعة.

وتشير إلى أن هناك بعض الاستثناءات بالنسبة لفوائد إضافة عصير الليمون أو الزنجبيل أو العسل إلى الماء.

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كيف يجب أن يكون كأس الماء "المثالي" وفوائده قبل وجبة الفطور؟

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