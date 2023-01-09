إيران: أحكام بالإعدام على3 متهمين بقتل3 شهداء بحيّ بإصفهان 

العالم - خاص بالعالم

حيث تابع القضاء قضايا الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المواطنين والقوات الامنية الاحكام القابلة للاستئناف.



وقد اصدرت المحكمة حكما بالإعدام على3 من المتهمين هم صالح مير هاشمي ومجید کاظمی شیخ شبانی وسعید یعقوبی الذين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم، واحكاما بالسجن على اثنين اخرين بينما برئت الشخص السادس.

و كان المركز الإعلامي للقضاء، قد اعلن في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، استشهاد 3 مدافعين أمنيين هم محسن شيراغي ومحسن حميدي ومحمد كريمي نتيجة هجوم إرهابي مسلح في ساحة الحرس بحي خانه في أصفهان وأصيب عدد من المواطنين وقوات الأم.



وقد تم اعتقال هؤلاء الارهابيين وإصدار لائحة الاتهام ضدهم وقد عقدت المحكمة للنظر في اتهامات 6 من المتهمين في هذه القضية في 4 جلسات في7 من يناير في محافظة أصفهان.



وفي ظل الحملة الاعلامية التي تقودها الجهات المعادية ضد ايران فيما يتعلق باحداث الشغب الاخيرة التي كانت تستهدف حياة المواطنين والممتلكات العامة والتي تغذيها هذه الاطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



إلا ان القضاء يأخذ مجراه و يحاكم هؤلاء بشكل قانوني حيث يحق لهم استئناف الاحكام الصادرة بينما يبرء من لا تثبت ضده اي تهمة.

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