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قائد الثورة الاسلامية يعيّن العميد رادان قائداُ لقوى الأمن الداخلي

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

العميد احمد رضا رادان ولد عام  1963، في مدينة اصفهان بدأ نشاطه العسكري عام 1980 تطوع للإنضمام لقوات التعبئة، ثم إنتقل إلى حرس الثورة الإسلامية، وكان عضوا في هذه القوات أيام الحرب المفروضة.

العالم - خاص بالعالم

وبعد الحرب انتقل إلى قوات الأمن الداخلي ولا يزال يعمل في قيادة الشرطة برتبة عميد قبل أن يصدر قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي أمرا بتعيينه قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي.

وأكد آية الله خامنئي في كتاب التعيين ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ورفع مستوى قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها.

ويخلف العميد رادان العميد حسين أشتري الذي تولى المنصب عام2015 وتقلد العميد رادان عدة مناصب، أبرزها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان وخراسان والعاصمة طهران.

حيث تولى قيادة قوى الأمن الداخلي لمحافظة كردستان من عام1997 وحتى عام 2000، ثم انتقل بعد ذلك الى محافظة سيستان وبلوشستان من عام2000 وبقي هناك حتى عام2004.

ليتولى بعد ذلك قيادة قوى الأمن في خراسان من عام2004 حتى عام 2006 لينتقل بعدها الى طهران الكبرى عام2006 وظل فيها قائدا حتى عام2008.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية اجراءات حظر على العميد رادان في أيلول/سبتمبر عام 2010 الى جانب فرض الاتحاد الاوروبي اجراءات حظر عليه عام 2011.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بمرسوم من قائد الثورة .. العميد رادان قائدا لقوى الامن الداخلي

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