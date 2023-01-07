السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

صنعاء تحيي ذكرى استشهاد قادة محور المقاومة

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

بحضور رسمي وشعبي أحيت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن فعالية الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة محور المقاومة بالعاصمة صنعاء.

العالم - مراسلون

أكد الحاضرون خلالها أهمية التفاعل الكبير في مختلف دول المحور لما تمثله هذه المناسبة من موقف وعزة وكرامة لكل الشعوب المظلومة والحرة و تأكيدا على أولوية القضايا المركزية للامة على رأسها القضية الفلسطينية.

مراقبون اشاروا إلى أن استهداف رموز وقادة المقاومة كان نتيجة الخطر الذي مثله الفريق الشهيد قاسم سليماني على مؤامرات الأعداء وافشالها ولما كان له من دور فاعل في إحياء روح المقاومة بين دول المحور وتوحيدها إضافة إلى تضحياته وعظمة مكانته.

ويرى اليمنيون أن إحياء المناسبة يؤكد وحدة محور المقاومة على امتداده من سوريا إلى العراق وصولا إلى إيران وبقية الدول ويمثل التمسك بقضايا الأمة وأسس مقاومة اعدائها أمريكا والكيان الصهيوني ومواجهة مخططاتهم التخريبية في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بالفيديو..أين اختفي المسؤول الأول عن عمليات تصفية العلماء والدعاة في عدن؟

مقتل7 أشخاص وإصابة 9 آخرين من ميليشيا مدعومة إماراتيا جنوبي اليمن

بمسيرات حاشدة.. اليمنيون يعلنون رفضهم للحصار +فيديو

مسيرة جماهيرية لأبناء عمران تنديدا بالحصار على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد القوة البرية : مناورات ذوالفقار 1401حققت اهدافها باستخدام المعدات المحلية

المحميات تجاهل النظام السعودي لغرق جدة والشهيد الذي كسر هيبة آل سعود

نقطة تواصل نشطاء بحارنة يسخرون من ولي العهد عندما عدد انجازات ابيه الملك

الحرس الثوري يدشن اكثر من 3 آلاف مشروع تنموي لازالة الحرمان

مفتي عُمان عن الطقس بأمريكا: آيات الله تتوالى نذرها 

الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ‏الصين بسبب كورونا