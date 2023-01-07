صنعاء تحيي ذكرى استشهاد قادة محور المقاومة

العالم - مراسلون

أكد الحاضرون خلالها أهمية التفاعل الكبير في مختلف دول المحور لما تمثله هذه المناسبة من موقف وعزة وكرامة لكل الشعوب المظلومة والحرة و تأكيدا على أولوية القضايا المركزية للامة على رأسها القضية الفلسطينية.

مراقبون اشاروا إلى أن استهداف رموز وقادة المقاومة كان نتيجة الخطر الذي مثله الفريق الشهيد قاسم سليماني على مؤامرات الأعداء وافشالها ولما كان له من دور فاعل في إحياء روح المقاومة بين دول المحور وتوحيدها إضافة إلى تضحياته وعظمة مكانته.

ويرى اليمنيون أن إحياء المناسبة يؤكد وحدة محور المقاومة على امتداده من سوريا إلى العراق وصولا إلى إيران وبقية الدول ويمثل التمسك بقضايا الأمة وأسس مقاومة اعدائها أمريكا والكيان الصهيوني ومواجهة مخططاتهم التخريبية في المنطقة.

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