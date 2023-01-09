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القطاع الصحي بتعز في حالة مأساوية بسبب الحصار

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

يشهد القطاع الصحي في مدينة تعز اليمنية وضعا مأساويا جراء الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي، حيث تنعدم الأدوية والأجهزة الطبية التشخيصية بالمشافي والمرافق الصحية، فضلا عن فقدان الوقود، وانقطاع الكهرباء.

العالم - مراسلون

من مشفى الثورة العام في مدينة الراهدة جنوب شرقي تعز وبعدسة العالم نلامس واقع الجانب الصحي وما يعانيه المرضى الوافدين إلى هذا المشفى من سبع مديريات مجاورة.

ناهيك عن قربه من مناطق التماس والمواجهات بالإضافة إلى قربه من نقيل القبيطة بمحافظة لحج والذي يشهد الكثير من حوادث السير وما يترتب عليها من إصابات وجهتها هذا المشفى، وسط نقص حاد في الأدوية والمحاليل الطبية جراء إستمرار العدوان وحصاره الجاثم منذ ثمانية أعوام.

إنعدام أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة التشخيص الحديثة في المشافي والمرافق الصحية بتعز ضاعف من معاناة الكثير من المرضى بمشقة السفر وكلفتها للبحث عن العلاج في محافظات أخرى وإستحالة وصولهم إلى المشافي الحكومية الكبيرة الواقعة في نطاق سيطرة مرتزقة العدوان.

وبينما يأمل الوافدون الى هذا المشفى تضميد جراحاهم وتخفيف آلامهم بماهو متاح وممكن، إلا أن إنعدام الوقود وإنقطاع الكهرباء ينذر بإغلاق الأقسام التي تفتح أبوابها لهم، وتهدد أملآ يصارع الحياة من إجل البقاء في مهده في ظل صمت دولي مطبق، أملآ بإنتظار رحمة السماء و غوث إنساني يستمع لنبضاته كي لا تتوقف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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