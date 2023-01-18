دعم غربي متواصل وتأكيد روسي على النصر... فرنسا على موعد مع اضراب وتوقعات بشلل عام

العالم - بانوراما

وفيما اعلنت العديد من الدول الغربية مواصلة دعمها العسكري لأوكرانيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هدف بلاده من تزويد أوكرانيا بالسلاح هو جعلها قادرة على الانخراط في التفاوض.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: الشلل العام الذي من المرتقب أن تشهده فرنسا إثر دعوات النقابات الكبرى للإضراب والتظاهر بدءا من يوم الخميس.

وفيما توقعت مصادر حكومية خروج مئات الآلاف الى الشوارع للاحتجاج على نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون أعلنت وزارة الداخلية حشدها لأكثر من عشرة آلاف عنصر شرطة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.