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طفل إثيوبي يلفت أنظار العالم بمهارته المذهلة في قطر دعما للمحتاجين

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

كرمت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورق زودي، ناشئا موهوبا، خطف أنظار العالم بفكرة ابتكرها، أثناء وجوده في قطر، حيث كانت تُلعب بطولة كأس العالم.

العالم- إفريقيا

واستقبلت الرئيسة "الأعجوبة الكروية" داغماوي تيودروس، الذي يحلم أن يلتحق يوما بفريق ليفربول الإنجليزي، وأن يقود بلاده للفوز بكأس العالم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان الطفل الموهوب دغماوي سخّر مهارته لجمع الأموال لصالح جمعيات خيرية في إثيوبيا، حيث ابتكر خلال وجوده في نهائيات المونديال الذي استضافته قطر، فكرة لتقديم المساعدة للمحتاجين في إثيوبيا.

ودخل الطفل في تحدٍّ بركل الكرة 974 مرة متواصلة وتوثيقه عبر مقطع فيديو، من أجل جمع الأموال لصالح جمعيات خيرية، حيث اختار دغماوي الرقم لأنه قام بالتحدي من أمام ملعب 974 المونديالي في قطر.

وقال داغماوي في مقطع الفيديو: "في بلادي الكثير من الفقراء، ربما أستطيع دعمهم وهناك الكثير من الأطفال المصابين بالسرطان وأريد مساعدتهم".

أشادت الرئيسة بمهارات الطفل البالغ من العمر 12 عاما، وأثنت على التزامه وحرصه على تنمية قدراته بمساعدة والده وتحقيق هدفه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفا على مستوى عالمي.

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بالفيديو.. طفل إثيوبي يلفت أنظار العالم بمهارته المذهلة في قطر دعما للمحتاجين

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