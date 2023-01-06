بوقفة احتجاجية.. النهضة تطالب باطلاق سراح نائب رئيسها + فيديو

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. للاسبوع الثاني على التوالي تتحرك حركة النهضة أمام وزارة العدل بالعاصمة تونس احتجاجا على استمرار سجن نائب رئيسها على العريض على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

قيادات الحركة اتهمت السلطات بافتعال القضايا ضد المعارضين والضغط على القضاء لادانتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة لمراسلة قناة العالم الاخبارية عماد البحيري: "للتسليط الضغط على القضاء واستخدامه ضد المعارضة السياسية، علي العريض وبعده جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وغيرهم من قيادات جبهة الخلاص هذا الطريق سلكته الحكومات المستبدة قبل قيس سعيد وبين التاريخ القريب انه طريق لن يطول".

حركة النهضة تعهدت بمواصلة الاحتجاج اسبوعيا أمام وزارة العدل حتى إطلاق سراح على العريض معتبرة ان اي مبادرة سياسية لا تتضمن الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة سيكون مصيرها الفشل.

وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي: "كل المبادرات المطروحة السياسي المطروحة الان في الساحة ان لم يكن هدفها الذهاب الى الانتخابات مبكرة فانها ستكون فاشلة، لذلك نحن نتعاطى مع هذه المبادرات بايجابية".

فيما دعت المعارضة على اختلاف اطيافها من جبهة الخلاص وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية والحزب الدستوري الحر انصارها للتظاهر، لوح الرئيس قيس سعيد بأن خيار الشارع لن يكون لصالح المعارضة.

تحريك الشارع مؤشر لتعقد الأزمة السياسية اكثر، ليست أولى الاحتجاجات ولا آخرها، بل لعلها لتحركات اكثر تاثيرا بالتوازي مع اقتراب موعد من الدوري الثاني للانتخابات البرلمانية في البلاد.