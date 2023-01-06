بالفيديو.. تعرف على عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لـ2023

العالم - مراسلون

احتفالا بإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي نظمت احتفالية حضرها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة لأعضاء الحكومة وبعض المدعوين من بلدان خارجية من بينها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي أسماعيلي.

وسيتم خلال هذا العام تنظيم مهرجانات ثقافية يتم عبرها التعريف بالموروث الثقافي الموريتاني ونفض الغبار عن المعالم الثقافية التي حملت شعار الدولة المرابطية، إضافة إلى مجموعة من التكوينات التي سيتم إطلاقها ودعم مراكز ثقافية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

وخلال حفل الإعلان تم عرض لوحات فنية تعبر عن التنوع الثقافي في موريتانيا.

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي أسماعيلي: "مبادرة جميلة من الإيسيسكو لإنتخاب مدينة كعاصمة للثقافة في العالم الاسلامي كل عام فنحن في ايران لدينا تجربتان في إصفهان ومشهد كعاصمتين للثقافة في العالم الاسلامي نحن اليوم في موريتانيا لنقدم كل التبريكات للشعب والدولة الموريتانية لانتخاب نواكشط عاصمة للثقافة في العالم الاسلامي".

وستقوم الإيسيسكو بأمور منها حفظ وتثمين المواقع الإسلامية الأثرية بموريتانيا إضافة للمساهمة في تمويل تكوينات و دعم استخدامات التكنولوجيا والرقمنة في نواكشوط.

بإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي تكون موريتانيا قطعت خطوات هامة لاستعادة ألفها التاريخي ويضاف المسؤوليات لإنجاح سفارتهم للعالم الإسلامي.