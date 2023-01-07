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اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة

اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " على أن الهدف الذي يتطلع اليه الحرس الثوري هو بناء ایران قوية، رصينة، عامرة ومتطورة، مؤكدا أن منتسبي هذه القوات يعملون ليل نهار لتوفير الراحة والامن للمواطنين.

العالم - ايران

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث اليوم السبت في مراسم افتتاح ۳ آلاف و ۵۰ مشروعا لازالة الحرمان في المناطق النائية في عموم ايران، الى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه وكذلك الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج أحمد كاظمي وسائر شهداء عرفة وقدم تعازيه بهذه المناسبة الاليمة.

وتابع قائلا: ان الارادة الجادة والعزم لازالة الفقر والحرمان هما من أهداف الثورة الاسلامية، حيث نشاهد وجود هذا الهدف لدى الجميع بدءا من كبار المسؤولين في النظام والحكومة والاجهزة التشريعية والقضائية الى جميع افراد المجتمع لاجتثاث جذور الفقر والحرمان من مجتمعنا بكل قوة وحزم.

يتبع...

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اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة

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