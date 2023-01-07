اللواء سلامي: هدفنا الرئيس هو بناء ایران قوية ومتطورة

العالم - ايران

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث اليوم السبت في مراسم افتتاح ۳ آلاف و ۵۰ مشروعا لازالة الحرمان في المناطق النائية في عموم ايران، الى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه وكذلك الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج أحمد كاظمي وسائر شهداء عرفة وقدم تعازيه بهذه المناسبة الاليمة.

وتابع قائلا: ان الارادة الجادة والعزم لازالة الفقر والحرمان هما من أهداف الثورة الاسلامية، حيث نشاهد وجود هذا الهدف لدى الجميع بدءا من كبار المسؤولين في النظام والحكومة والاجهزة التشريعية والقضائية الى جميع افراد المجتمع لاجتثاث جذور الفقر والحرمان من مجتمعنا بكل قوة وحزم.

يتبع...