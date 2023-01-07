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المحميات

تجاهل النظام السعودي لغرق جدة والشهيد الذي كسر هيبة آل سعود

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "المحميات" عن السيول والفيضانات في السعودية، التي تفضح حجم الفساد والتراخي، عن ضرب الهوية الحجازية والسعودية للمجتمع، وعن الشهيد نمر النمر شهيد الغدر والظلم في ذكراه السابعة.

خاص بالعالم

في البداية يبحث البرنامج عن اكثر المواضيع التي تم التطرق اليها في الفترة الماضية هي السيول والفيضانات التي حدثت في مدينة جدة، وكثير من الناس في وقتها اعتبروا ان هذه الفياضانات هي امر عادي، تحدث في اي اعظم الدول، وان هذا الموضوع تتكلمون عنه كثيراً، وبطبيعة الاحوال النظام السعودي استخدم ذبابه الالكتروني ووسائل اعلامه للتعتيم على هذه الاخبار.

فما الذي حدث في مدينة جدة، لان هذا الموضوع في السابق ما كان ينسكت عنه؟

كما تطرق البرنامج الى الذكرى السابعة الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، والذي يعتبروه الكثيرون بمثابة الشوكة التي كسرت هيبة آل سعود.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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المحميات تجاهل النظام السعودي لغرق جدة والشهيد الذي كسر هيبة آل سعود

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