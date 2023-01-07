السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد القوة البرية : مناورات ذوالفقار 1401حققت اهدافها باستخدام المعدات المحلية

قائد القوة البرية : مناورات ذوالفقار 1401حققت اهدافها باستخدام المعدات المحلية
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني "العميد كيونرث حيدري"، ان مناورات ذوالفقار 1401 التي نفذت الاسبوع الماضي بمشاركة مختلف الوحدات التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية في سواحل مكران، اكد على ان هذه المناورات حققت جميع اهدافها المحددة وذلك باستخدام المعدات والاجهزة المصنعة محليا وسواعد الطاقات الوطنية المتمرسة.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم السبت، اكد العميد حيدري، بان وحدة الطيران المسير بالجيش الايراني، بلغت افضل ظروفها من حيث الاداء اليوم؛ لافتا الى حضور وحدات الجيش المختلفة في مناورات ذوالفقار 1401 الكبرى هذا العام، وبما يشمل وحدة المدرعات والمدفعية والمشاة الميكانيكية والطائرات المسيرة ووحدة الحرب الالكترونية ووحدة طيران الجيش.

واستطرد قائلا : ان الجيش تمكن عبر هذه المناورات من اجراء التكتيكات والتقنيات الحديثة، ولاسيما في مجال استخدام الطائرات المسيرة، ليضيف صفحة ذهبية جديدة الى قدراته وطاقاته العظيمة.

واوضح، ان هذه المناورات شهدت عمليات تركيبية باستخدام "الوحدات الاربع"، لتقدم انموذجا حديثا من اداء الوحدات الجوية والبرية والبحرية في سواحل مكران، وذلك انطلاقا من شعار المناورات، اي "الاقتدار والامن المستديم".

وخلص قائد القوة البرية للجيش الايراني، الى ان مناورات ذوالفقار 1401 حققت جميع اهدافها باستخدام المعدات المحلية والطاقات البشرية الوطنية الفريدة والمتمرسة.

روابط ذات صلة

ذو الفقار 1401 .. مناورات كبرى للجيش الايراني تمتد من المضيق الى المحيط

مناورات 'ذوالفقار'... تدمير طائرة مسيرة معادية بصواريخ منظومة 'تلاش' الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الإحتلال يسحب بطاقات الـVIP من وزير الخارجية الفلسطيني

بغداد وباريس تناقشان ملف مخيم الهول السوري

صحيفة عبرية تعترف 84% من العرب يعارضون الاعتراف بكيان الاحتلال

لن ترمي بقشر البرتقال بعد الان.. استخدامات مذهلة لن تتوقعها!

قائد القوة البرية : مناورات ذوالفقار 1401حققت اهدافها باستخدام المعدات المحلية

المحميات تجاهل النظام السعودي لغرق جدة والشهيد الذي كسر هيبة آل سعود