ابن سلمان يحاول هدم حصن المسلمين!!

العالم - السعوية

وكتب الشهلوب في تغريدة على تويتر: "ارض الحرمين هي حصن الإسلام والمسلمين الأول والأخير، وابن سلمان يحاول هدم هذا الحصن؛ لذلك المسلمون غاضبون مما يحصل!".

وشهدت السعودية منذ أعوام قليلة تغييرات جذرية وذلك ضمن ما يسمى رؤية 2030 التي خطها ولي العهد محمد بن سلمان. وتشمل الرؤية افتتاح دور للسينما وزيادة الفعاليات الفنية والرياضية. كما تشمل الرؤية تنظيم حفلات غناء لمغنين عرب ومن أنحاء العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ السعودية.ما يمثل انسلاخ للوطن من عروبته وإسلامه، وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة مقابل خفوت أصوات جمعيات ومؤسسات دينية في المملكة التي كانت على مدار سنين طويلة بيئة محافظة.