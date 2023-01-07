نقابة الصحفيين الأردنيين تحذر الاحتلال من مغبّة استمراره في جرائمه وانتهاكاته

العالم - الأردن

وحذر المجلس في بيان له، اليوم السبت، سلطات الاحتلال من مغبّة استمراره في جرائمه وانتهاكاته، مبينا أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والممارسات الاستفزازية بحقه، هي عدوان مرفوض، وخرق فاضح للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، مؤكدا دعمه الموصول لحرية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وحق المقدسيين بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكان بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء الماضي، تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأدانت السلطة الفلسطينية، والفصائل، ودول عربية وغربية، وهيئات عالمية اقتحام بن غفير للأقصى، محذرة من تداعياته على المنطقة، ومحذرة من تغيير الوضع القائم الحالي في المسجد الاقصى.