السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: البرلمان مستعد للتعاون لتعزيز موقف جهاز قوى الامن الداخلي

قاليباف: البرلمان مستعد للتعاون لتعزيز موقف جهاز قوى الامن الداخلي
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، في رسالة ، بتعيين العميد احمد رضا رادان قائداً لقوى الامن الداخلي في البلاد ، مؤكداً استعداد مجلس الشورى الاسلامي للتعاون المناسب والرائد ، من أجل إزالة النواقص والثغرات القانونية وتعزيز موقف جهاز قوى الامن الداخلي.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ، هنأ في رسالة ، بتعيين العميد أحمد رضا رادان قائداً لقوى الامن الداخلي في البلاد.

واشار قاليباف الى السجل الثوري اللامع للعميد رادان والتزامه وتجاربه الناجحة والخالدة في هذا الجهاز القيم ، وقال من المؤمل أن تقود جهودكم وإدارتكم الى استقطاب رضا الجمهور والنهوض بالأمن واستتباب الاستقرار وزيادة قدرات قوى الامن الداخلي والقوى الأمنية في المجالات المتخصصة لهذا الجهاز واقرار النظام والاقتدار للبلاد .

واعرب عن تمنياته بالتوفيق للعميد رادان ولكل من يقدوم الخدمات والمجاهدين الذين يتسمون باليقظة والصدق والعمل الدؤوب في مختلف وحدات جهاز قوى الامن الداخلي ،وقال أرى أنه من المناسب التنويه والشكر للجهود القيمة التي بذلها العميد حسين أشتري خلال فترة توليه منصب القيادة العامة لقوى الامن الداخلي لايران .

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يعيّن العميد رادان قائداُ لقوى الأمن الداخلي

من هو العميد "رادان" قائد قوى الامن الداخلي الجديد؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لبناني يعثر على كنز مخبأ داخل شجرة!

مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة

قاليباف: البرلمان مستعد للتعاون لتعزيز موقف جهاز قوى الامن الداخلي

البنتاغون: تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات "باتريوت"

حسين النمر: الفساد والضغط الاميركي أوصلا لبنان الى ما عليه

اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى قديم منظم وجديد مُشَرع