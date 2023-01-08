الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم النظام السعودي بحق المدنيين

حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم النظام السعودي بحق المدنيين
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية -بأشد العبارات- استمرار جيش وحرس الحدود السعودي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية، التي كان آخرها سقوط 11 شخصا ما بين شهيد وجريح.

العالم - السعودية

وحسب وكالة المسيرة نت استغربت الوزارة في بيان لها من استمرار صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إزاء ما يقترفه النظام السعودي من جرائم.

وقالت: "نذكّر العالم، بكافة هيئاته الإنسانية، أن ضحايا الاعتداءات السعودية، منذ بداية الهدنة، بلغت ألفين و258، منهم 285 شهيدا في مديريات صعدة الحدودية، ولا تزال الحصيلة في تصاعد، وما تزال تنهال على رؤوس المدنيين والمهاجرين قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، كما يمارس بحقهم أشد أنواع التعذيب والتنكيل".

وأطلقت الوزارة نداءً إنسانيا طالبت فيه العالم الحر، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالضغط على النظام السعودي لمنع ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق المواطنين اليمنيين والمهاجرين الأفارقة على الشريط والمناطق الحدودية، وأن تتحرك وفق مبادئها الإنسانية لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة للهيئات المختصة وكافة المنظمات الإنسانية والدولية إلى الاطلاع على ما يرتكبه النظام السعودي من جرائم في المناطق الحدودية، وما يتعرّض له المواطنون والمهجرون من قتل وتعذيب في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا وشحة الإمكانات الصحية.. لافتة إلى أهمية قيام المنظمات العاملة في اليمن بتوفير المتطلبات الضرورية لإسعاف الجرحى.

روابط ذات صلة

إصابة 8 مواطنين بينهم 3 أفارقة بنيران الجيش السعودي على صعدة

إصابة 14 يمنيا بنيران سعودية في منبه وشدا بصعدة

صحة اليمني تدين جرائم العدوان في المديريات الحدودية بصعدة

المهاجرين الأفارقة.. قتلى إما على الحدود السعودية أو في جبهاتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باريس سان جرمان ينعى لاعبه السابق "مبابي"

في الذكرى الثالثة لاستشهادهم.. شيوخ عشائر محافظة ذي قار في العراق ينظمون مهرجان قادة النصر

شاهد..آلاف المستوطنين يتظاهرون في "تل أبيب" ضد حكومة نتنياهو

بالفيديو.. مقترح مصري لحل الأزمة في السودان

اليمن.. "مركز عين الإنسانية" يدين جرائم الجيش السعودي في القرى الحدودية

نائب عراقي: البنك المركزي قادر على إعادة الثقة للدينار قريبا