رئيسي يأمل في تدعيم أسس الأمن الاجتماعي بعد تعيين العميد رادان 

العالم - ايران

واشاد رئيس الجمهورية في رسالة تهنئة وجهها للعميد رادان مساء السبت بمؤهلاته المهنية والنزعة الجهادية التي يتمتع بها، معربا عن امله في ان تتمكن قيادة قوى الامن الداخلي في الاستفادة بشكل مطلوب من القدرات والامكانيات المتوفرة لدى الكوادر المضحية لقوى الامن الداخلي والتعمل بشكل اوثق مع المواطنين والرأي العام من اجل تدعيم اسسس الامن الاجتماعي والنظم العام في المجتمع بما يتوافق مع بسط العدالة في البلاد.

هذا وقد اصدر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، يوم السبت، أمرا عين بموجبه العميد احمد رضا رادان قائد لقوى الامن الداخلي.

وجاء في أمر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية:

بسم الله الرحمن الرحيم

العميد احمد رضا رادان

مع انتهاء مهمة العميد أشتري والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائداً عاماً لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الايرانية، نصيحتي المؤكدة هي كسب رضا الله تعالى وفي اطاره كسب رضا الشعب العزيز في حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة، وتحسين قدرات قوى الامن الداخلي، وحماية كرامة الكوادر وتدريب الشرطة المتخصصة في مختلف القطاعات الأمنية هي توصية مهمة أخرى، ومن المتوقع أن تتعاون مختلف المؤسسات الوطنية مع قوات إنفاذ القانون في البلاد.

من جهته هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ايضا ، في رسالة ، بتعيين العميد احمد رضا رادان قائداً لقوى الامن الداخلي في البلاد ، مؤكداً استعداد مجلس الشورى الاسلامي للتعاون المناسب والرائد ، من أجل إزالة النواقص والثغرات القانونية وتعزيز موقف جهاز قوى الامن الداخلي.

واشار قاليباف الى السجل الثوري اللامع للعميد رادان والتزامه وتجاربه الناجحة والخالدة في هذا الجهاز القيم ، وقال من المؤمل أن تقود جهودكم وإدارتكم الى استقطاب رضا الجمهور والنهوض بالأمن واستتباب الاستقرار وزيادة قدرات قوى الامن الداخلي والقوى الأمنية في المجالات المتخصصة لهذا الجهاز واقرار النظام والاقتدار للبلاد .

واعرب عن تمنياته بالتوفيق للعميد رادان ولكل من يقدوم الخدمات والمجاهدين الذين يتسمون باليقظة والصدق والعمل الدؤوب في مختلف وحدات جهاز قوى الامن الداخلي ،وقال أرى أنه من المناسب التنويه والشكر للجهود القيمة التي بذلها العميد حسين أشتري خلال فترة توليه منصب القيادة العامة لقوى الامن الداخلي لايران .