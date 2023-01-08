الإفراج عن أكاديمي سعودي معارض بعد سجنه 10 أعوام

العالم - السعودية

ويعد الخضر أحد المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، وكانت السلطات اعتقلته عام 2013، وبعد عدة جلسات للمحاكمة، أصدر القاضي بحقه حكما بالسجن لمدة 10 أعوام، مع المنع من السفر مدة مماثلة.



وكان الخضر قبل سجنه يعمل أستاذا للفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة القصيم، وترأس فريق الدفاع عن الناشط السياسي الراحل عبد الله الحامد وأخيه عيسى الحامد، حين سجنا في عام 2008، بعد دعوتهما للتظاهر، وشارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية عام 2009، وتولى رئاستها عام 2012.



وسبق له أن كتب العديد من الأبحاث المتعلقة بجواز التظاهر السلمي، وإضراب السجناء عن الطعام، وله آراء سياسية معارضة.