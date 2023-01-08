المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تفتح مداخلها امام حركة سير المركبات

العالم - العراق

تبع ذلك نشر نشطاء عراقيون صورا وفيديوهات عن فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات، فيما نقل الناشط العراقي "نورس مهاجر" بيانا صادرا عن مكتب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني قال فيه انه "تم رفع أكثر من 107 سيطرات داخل بغداد للحد من الزخم المروري بدء فتح الشوارع المغلقة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد امام حركة العجلات المدنية المرور العامة فتح كل مداخل ومخارج الخضراء لجميع المواطنين من الساعة 5صباحاً ولغاية الساعة 7 مساء.

وبالفعل فقد اعلنت مديرية المرور العامة فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات، وذكرت المديرية في بيان لها اليوم الاحد ، أنه"تم فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات (مداخل وخارج نفق الزيتون بأتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق(العلاوي) بأتجاه الجسر المعلق، الحارثية)، موضحة أنه "تم فتح كل مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لجميع المواطنين من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءاً

وكان رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني قد وجه في قت سابق من مساء الخميس، برفع سيطرات عدة في بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء وجه برفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى في قاطع الدورة في بغداد".

وشهدت بغداد خلال الاشهر الماضية رفع سيطرات عدة بعد الازدحامات الكبيرة لاسيما في ساعات الصباح الاولى.