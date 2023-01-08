الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاووق: حزب الله ليس جزءاً من معارك الكيديات والمناكفات السياسية

الشيخ قاووق: حزب الله ليس جزءاً من معارك الكيديات والمناكفات السياسية
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن حزب الله ليس جزءاً من معارك الكيديات والمناكفات السياسية، ولن يكون كذلك.

العالم _ لبنان

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة شحور الجنوبية، اضاف الشيخ قاووق، أن أولوية الحزب الاساسية تكمُن في المسارعة لمساعدة اللبنانيين لتخفيف معاناتهم، والتعاون لمعالجة الحاجات المُلحة والضرورية التي تخفف من المعاناة المعيشية لكل اللبنانيين.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية تتفاقم بوتيرة متسارعة، وبات البلد يتجه من الوضع السيء إلى الأسوأ، وهو لا يحتمل مناكفات وكيديات، لأنها تسهم في تسريع الانهيار، والمواطن هو الذي يدفع الثمن، وهو الضحية لأي معارك كيدية سياسية.

في لبنان يوجد فريقان، فريق يريد الحوار والتوافق الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية، وفريق آخر يرفض الحوار والتوافق، ويصر على التحدي والمواجهة، وينتظر التدخلات الخارجية.

وقال الشيخ قاووق إن الأوراق باتت مكشوفة، والنوايا مفضوحة، لا سيما لأدعياء السيادة الذين يرفضون الحوار الوطني، وينتظرون ويتوسّلون التدخلات الخارجية، علماً أنهم قد جربوا عشر جلسات مخصصة لانتخاب الرئيس، وفشلوا في انتخاب رئيس تحدٍ ومواجهة، وهذا يعني أن المعادلة باتت واضحة، حيث إنه لا يوجد لأي طرف القدرة على الإتيان برئيس للجمهورية دون توافق، وإذا أرادوا أن يجربوا المجرب فهم أحراراً.

وختم الشيخ قاووق بالقول إن فريق المواجهة والتحدي انكشف عجزه عن تأمين 65 صوتاً لانتخاب الرئيس، ولديهم خلافات، وهم يريدون التغطية على فشلهم وعجزهم وانكشافهم وخلافاتهم بإلقاء المسؤولية على حزب الله.

روابط ذات صلة

الشيخ قاووق: شهادة اللواء سليماني شكّلت ولادة جديدة لمحور المقاومة

الشيخ قاووق: للتوافق الداخلي لحل أزمة انتخاب الرئيس ولعدم الرهان على وساطات الخارج

الشيخ قاووق: ليس هناك من حل لانتخاب الرئيس إلا بالتوافق

قاووق: المقاومة هي العقبة الأكبر أمام مشاريع التطبيع مع العدو الإسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني: لا يحق لفرنسا أن تبرر إساءة المقدسات بذريعة حرية التعبير

شاهد.. عودة المعارك في أوكرانيا مع انتهاء هدنة 'بوتين'

الشيخ قاووق: حزب الله ليس جزءاً من معارك الكيديات والمناكفات السياسية

خبيرة مصرية تكشف للعالم الجديد عن المقترح المصري

اللواء سلامي: الشهيد سليماني نموذج للانسان المثالي

تايوان تعلن رصد 22 طائرة و3 سفن حربية صينية في محيطها خلال يوم