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سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية..

تفاصيل جديدة عن مشروع 'قناة الجيش' يكشفها أمين بغداد

تفاصيل جديدة عن مشروع 'قناة الجيش' يكشفها أمين بغداد
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف أمين بغداد عمار موسى اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة الجيش في جانب الرصافة، فيما أشار إلى أنه سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية.

العالم - العراق

وقال موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة تعمل على إعادة تأهيل مشروع قناة الجيش الذي يمتد بطول 22 كيلومتراً في جانب الرصافة في بغداد".

وأضاف، أنه" تمَّت تسوية العقد مع الشركة المنفذة في 2015 بموجب قرار 347 بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد".

وأشار إلى أن" الأمانة عملت على تقسيم القناة وزراعتها وفق الدوائر البلدية التي يمر بها المشروع"، موضحا ان "المشروع سيشمل ألعاباً للأطفال ومناطق ترفيهية وجسوراً للمشاة وفق الإمكانيات ‏الذاتية والموارد المتوفرة لدوائر الأمانة ".

وتابع، أن "الأعمال الزراعية وألعاب الأطفال اكتملت"، لافتاً إلى أن "الأعمال في المشروع تتم وفق الأموال المتوفرة من واردات البلديات".

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