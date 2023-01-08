تفاصيل جديدة عن مشروع 'قناة الجيش' يكشفها أمين بغداد

العالم - العراق

وقال موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة تعمل على إعادة تأهيل مشروع قناة الجيش الذي يمتد بطول 22 كيلومتراً في جانب الرصافة في بغداد".

وأضاف، أنه" تمَّت تسوية العقد مع الشركة المنفذة في 2015 بموجب قرار 347 بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد".

وأشار إلى أن" الأمانة عملت على تقسيم القناة وزراعتها وفق الدوائر البلدية التي يمر بها المشروع"، موضحا ان "المشروع سيشمل ألعاباً للأطفال ومناطق ترفيهية وجسوراً للمشاة وفق الإمكانيات ‏الذاتية والموارد المتوفرة لدوائر الأمانة ".

وتابع، أن "الأعمال الزراعية وألعاب الأطفال اكتملت"، لافتاً إلى أن "الأعمال في المشروع تتم وفق الأموال المتوفرة من واردات البلديات".