قلق يعم أمريكا بعد إطلاق طفل صغير النار على معلمته بولاية فرجينيا +فيديو

العالم - الأميركيتان

وأشار الخبراء إلى أنه من النادر للغاية أن يتورط طفل في مثل هذا العمر الصغير في إطلاق نار.

وكانت الشرطة الأمريكية في ولاية فرجينيا قد احتجزت طفلا في السادسة من عمره بعد أن أطلق النار على معلمته في مدرسة ريكنيك الابتدائية في نيوبورت سبورت بالولاية.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس غن الخبراء الذين يدرسون عنف الأسلحة قالوا إن إطلاق النار يمثل واقعة نادرة للغاية بأن يجلب طفل في هذا السن الصغير مسدسا إلى المدرسة ويصييب به معلمته.

وقال الباحث ديفيد ريدمان، مؤسس قاعدة بيانات تتقب إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ عام 1970، إن هذا أمر نادر للغاية ولا يوجد شئ فى النظام القانوني مصمم للتعامل مع مثل هذه الواقعة.

ولا يسمح قانون ولاية فرجينيا بمحاكمة طفل في السادسة من عمره كبالغ. كما أن عمر 6 سنوات أصغر من أن يتم إلزامه بوصاية وزارة قضاء الأحداث لو ثبتت إدانته.

وفي ظل ارتفاع حاد فى وتيرة حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة، أعلن رئيس الشرطة ستيف درو في مؤتمر صحفي أن المشتبه به تلميذ فى السادسة من عمره.

وقال درو إن المعلمة تعرضت لإطلاق النار داخل الفصل الدراسي للصف الأول الابتدائي، وأن الحادث لم يكن عرضيا.

وأوضح رئيس الشرطة أنه كان هناك مشاجرة بين المعلمة والطالب الذي كان يحمل السلاح الناري، وأطلق طلقة واحدة. ولم يشارك طلاب أخرين في الحادث.

ولم تحدد السلطات أو مقاطعة المدارس التي وقع بها الحادث هوية المعلمة أو الطالب المتورط. لكن تم تحديد هوية المعلمة من قبل جامعتها جيمس ماديسون، وأنها تدعى أبى زويرنر.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الحالة الصحية للمعلمة بدأت تتحسن في الوقت الذي تصارع فيه السلطات لفهم السبب الذي يدفع هذا الطفل الصغير لإطلاق النار عليها.

وللإشارة..وقعت الحادثة في مدرسة (ريتشنيك الابتدائيّة) على بُعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن، ولم تتسبّب في وقوع ضحايا آخرين.

وقال قائد الشرطة للصحفيين إن المعلمة في الثلاثينيات من عمرها. وإن الإصابة تشكل خطرا على حياتها رغم أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

وفي مؤتمر صحفي، أبدى مدير المدرسة أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية إلى المدارس.

وقال إنه "مصدوم ومحبط"، كما وأضاف "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدي شبابنا".

وقال مدير المدرسة إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يتم تشغيلها في المدرسة الابتدائية أمس الجمعة.

وأضاف "لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة".