الرئيس الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية

العالم - إيران

جاء ذلك خلال مراسم تسليم اوراق اعتماد السفير الماليزي الجديد في طهران "خيري بن عمر" إلى الرئيس رئيسي، اليوم الاحد.

وأضاف رئيسي قائلا إنه وبالرغم من التهديدات والحظر المفروض، لكن إيران قطعت أشواطا كبيرة في مسار التنمية والازدهار؛ متطلعا إلى تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى إيران وماليزيا من أجل توسيع العلاقات أكثر فأكثر بين هذين البلدين المسلمين.

واستطرد رئيسي: إن العلاقات الإيرانية الماليزية، اخذة بالتوسع، لاسيما في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية.

إلى ذلك أبلغ "بن عمر" تحيات ملك ورئيس الوزراء الجديد وشعب ماليزيا، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا.

واعتبر السفير الماليزي الجديد في لقائه الرئيس الإيراني اليوم، ان التجارة والاستثمار والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والسياحة، من المجالات التي تسهم في توسيع التعاون بين طهران وكوالالمبور.