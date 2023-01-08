الطائرة المسيرة اخترقت المنظومة الصاروخية لقاعدة عين الاسد

العالم - العراق

وقال المصدر ان "الطائرة المسيرة اخترقت خطوط الصد ووصلت الى مناطق محرمة وصعبة الولوج في قاعدة عين الأسد"، مبينا أن "القوات الأمريكية استخدمت المنظومة الكهربائية لاعتراضها كمرحلة اخيرة" بحسب "المعلومة".

واضاف، أن "الطائرة وصلت الى مناطق جديدة ومهمة في القاعدة ولأول مرة, مبيناً ان القوات القتالية الأمريكية تقوم باسقاط اي جسم غريب باتجاه قاعدة عين الاسد الجوي وقبل وصوله السياج الامني الاول لمبنى القاعدة".

وأشار الى أن "القوات القتالية الأمريكية لم تعلن اي تفاصيل لأن الطائرة خرقت أنظمة القاعدة الصاروخية وهو ما يشكل تهديدا لثكناتها العسكرية ".

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من ثكنات امريكية داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار.