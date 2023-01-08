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والد ناشط بحريني معتقل: اخاف على ولدي ولايسمحون لي الاتصال به

والد ناشط بحريني معتقل: اخاف على ولدي ولايسمحون لي الاتصال به
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قال علي محسن مهنا الناشط البحريني ووالد السجين السياسي حسين مهنا وهو سجين سياسي سابق ان سلطات السجن رفضوا اعطاءه موعدا تقريبيا للاتصال بابنه الذي يخاف عليه.

العالم- البحرين

وقال علي مهنا في تسجيل مصور بعد خروجه من مركز التظلمات: طلبت منهم ان اتصل بولدي اتصالا عاجلا لخوفنا عليه وطلبت منهم التحقيق في الاعتداء اللفظي والجسدي على ولدي ووعدوني بانهم سيراجعون ادارة سجن جو بهذا الخصوص.

وجدد والد السجين مطالبته بإطلاق سراح ولده وكافة سجناء الرأي في البحرين.

مهنايذكر أن السلطات الخليفية استدعت واحتجزت مهنا مرات عدة خلال السنوات الماضية لمطالبته بإطلاق سراح السجناء خاصة بعد تفشي وباء كورونا في سجون البحرين.

يذكر أن حسين مهنا يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن جو المركزي على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البحرين والتي اندلعت في 14 فبراير 2011.

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