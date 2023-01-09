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ما الذي اوصل الازمة السياسية في تونس الى حالة غير مسبوقة؟

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتور سهام عزوز، انه منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز عام 2021، باغلاق البرلمان وحلّ الحكومة، والاعلان عن خارطة طريق تكفل بها تتمثل في انشاء دستور جديد ومن ثم الاستفتاء عليه واجراء الانتخابات التشريعية، كل هذا المسار لم يكن مساراً طبيعياً.

خاص بالعالم

وقالت عزوز في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان هذا المسار كان مرتبطا بظروف سياسية صعبة جداً، بسبب رفض الاحزاب السياسية وجبهة الخلاص التي تكونت بعد ذلك واصبحت معارضة في وجه اجراءات الرئيس وما فعله طيلة هذه الفترة، اضافة الى الازمة الاقتصادية المرتبطة بتراكمات عشر سنوات سابقة يدفع ثمنها الشعب التونسي، معتبرة ان كل هذه الامور اوصلت الازمة السياسية الى طريق مسدود.

من جانبه، أيد القيادي في حزب العمل والانجاز طلال العياري، ما قالته الدكتورة عزوز بأن الازمة السياسية قد وصلت الى طريق مسدود، بتعنت الرئيس بمواصلة روزنامته التي قاطعها الشعب التونسي في جميع مراحلها، مشيراً الى ان مقاطعة الشعب للانتخابات التشريعية مثال على ذلك.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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