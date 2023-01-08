بيرسبوليس الايراني يتربع على عرش الترتيب مع نهاية دور الذهاب

خاص بالعالم

وخلال الموسم الماضي من الدوري الإيراني الممتاز، وبعد خمس سنوات متتالية من الفوز بالكؤوس والألقاب المختلفة، فشل فريق بيرسبوليس في الفوز بأي لقب، وبالنظر إلى نتائج الفريق خلال الأعوام الماضية، تعتبر هذه النتيجة فشلًا لأحمر العاصمة وجماهيره، لذا بدأ يحيى غول محمدي ورفاقه في الجهاز الفني وإدارة الفريق العمل في وقت مبكر جدًا حتى يتمكنوا من خلال التعاقد مع لاعبين جدد من العودة إلى المنافسة على اللقب.

أما غريمه التقليدي والقطب الثاني للعاصمة، فريق استقلال، شهد تغييرات في الكادر الفني برحيل فرهاد مجيدي واستلام البرتغالي سابينتو دفة القيادة، بدأ الموسم بخسارة أمام سباهان في عقر داره وختم مرحلة الذهاب ايضا بخسارة خارج الديار أمام تراكتور ليتراجع الى المركز الثالث.

يستضيف البرنامج المدرب والمحلل الكروي الكابتن مصطفى أفخمي ليسأله الاسئلة التالية:



1-نبدأ من بيرسبوليس الذي اعتلى عرش الصدارة، كان بيرسيبوليس أحد الفرق النشطة في سوق الانتقالات، ومنذ المرحلة الأولى أعتبره الكثيرون أنه سيستعيد اللقب، رغم بعض النتائج المذبذبة إلا انه في الصدارة، هل هذا يعود إلى التعاقدات الجيدة أم الاستقرار على الكادر الفني، أو كلاهما معا؟



2-المعادلة الوحيدة التي لم تحل هذا الموسم هي التعاقد مع مهاجم على مستوى التنافس مع كبار القارة، يحيى غول محمدي طلب من النادي التعاقد مع مهاجم أجنبي ذو جودة، لكن حتى الآن ورغم الجهود والمفاوضات الكثيرة لم يتوصلوا إلى اتفاق مع خيار محدد، عبدي وباكدل متاحان؟



3-برأيك ما هي نقاط قوة فريق بيرسبوليس في هذا الموسم؟



4-الاستفادة من ستة لاعبين في خط الوسط، نادر في كرة القدم الإيرانية، لكن فريق برسيبوليس فعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة، حتى سجل خمسة اهداف أمام نساجي، الذي يعتبر أحد أفضل الفرق في الدوري. كانت هذه المباراة استعراضاً مثالياً لقوة وقدرة برسيبوليس؟



5-كيف شاهدت الشاب محمد عمري خاصة في المباراتين الأخيرتين أمام گهر ونساجي وسجل ثلاثة اهداف؟



6- تراجع المستوى الفني لاستقلال في المباريات الأخيرة ليس شيئًا يمكن تجاهله ببساطة. على الرغم من أن الإيقافات والإصابات ايضا لها دور في نتائج الفريق، إلا أن هذا القيد ليس سببًا لنقاط ضعف الاستقلال؟



7-على الرغم من أن استقلال يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين في قائمته، ولكن يبدو أن هناك حاجة للاعبين جدد في بعض المراكز،خاصة بعض المراكز التي تعتبر أساسية للغاية للدفاع عن لقبه؟



8-من أهم الأمور التي شوهدت في خط وسط استقلال خلال النصف الأول من الموسم هو فراغ صانع ألعاب، حتى شاهدنا أن سابينتو في المباريات الماضية، اضطر لتغيير طريقة لعب فريقه عدة مرات بسبب عدم وجود لاعب يتقدم ويصنع الفرص وحتى التسجيل أي كما يسموه لاعب رقم 10؟



9-على الرغم من وجود عدة مهاجمين في الفريق لكن من جميع الاهداف الخمسة عشر سجل المهاجمون سبعة اهداف فقط؟



10-سباهان كان دائما المنافسين على اللقب وحقق نتائج جيدة امام الفرق الكبيرة، كيف شاهدته بحلته الجيدة ومدربه الجديد؟



11-هناك انتقادات لمهاجمين سباهان خاصة شهريار مغانلو لقلة التهديف والفرص الضائعة مع مساندة جيدة من قبل لاعبي خط الوسط في صناعة الفرص؟



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