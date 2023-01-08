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الفتح العراقي: الحكومة لديها تحرك فعلي للقصاص من المتورطين باغتيال قادة النصر

الفتح العراقي: الحكومة لديها تحرك فعلي للقصاص من المتورطين باغتيال قادة النصر
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف عضو تحالف الفتح في العراق سلام حسين، عن وجود تحرك حكومي للقصاص من جميع المتورطين في الحكومة السابقة بجريمة اغتيال قادة النصر.

العالم - العراق
وقال حسين إن "هناك تجاهل متعمد لملف اغتيال قادة النصر خصوصا ان الموضوع موصى به من قبل الإدارة الأميركية لحكومة الكاظمي، فضلا عن ان عملاء الداخل الحكومة السابقة لهم ايادي في ملف الاغتيال".

وأضاف ان "الكثير من الملفات بدأت تتكشف بعد ان تم إخفاء الجريمة وعدم فتح ملفاتها في زمن الكاظمي"، لافتا الى وجود تحرك فعلي من قبل الحكومة الحالية لفتح ملف اغتيال القادة والوصول الى جميع المتورطين والعملاء في الداخل ممن ساهموا مع الجانب الأميركي بتنفيذ جريمة الاغتيال".

وبين ان "الحكومة مطالبة باتخاذ خطوتها الأولى بإخراج القوات الأميركية تطبيقا لقرار البرلمان ومن ثم التوجه والمضي بكشف جميع الأسماء المتورطة بهذه الجريمة كي يتم القصاص منهم".

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الفتح العراقي: الحكومة لديها تحرك فعلي للقصاص من المتورطين باغتيال قادة النصر

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