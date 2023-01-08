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غباء واشنطن تجاه الأزمة الروسية الاوكرانية يشعل حربا نووية

غباء واشنطن تجاه الأزمة الروسية الاوكرانية يشعل حربا نووية
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، جيمس ريكاردز، أن الولايات المتحدة قد تقدم على خطوة غبية، في خضم معركتها مع روسيا في أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وأوضح ريكاردز لصحيفة Daily Reckoning، "إذا استمرت الولايات المتحدة بتصعيد الأزمة بحماقة، لمنع هزيمة أوكرانيا في صراعها مع روسيا، قد ينتج خطأ كبير، يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية في نهاية المطاف، رغم أني لا أتوقع حدوث هذا".

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يظهر أي مؤشرات على تنازلات محتملة، بل وصرح بأنه سيزود قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، مهما تطلب الأمر وطال الصراع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يظهر نيته بالتراجع أيضا.

ويعتقد ريكاردز، أن روسيا غيرت تكتيكاتها في الأشهر الأخيرة، حيث تستهدف بنية الطاقة الأوكرانية، وتدمر الأسلحة التي يزود بها الغرب قوات كييف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت المليارات على أوكرانيا، لهزيمة روسيا، التي تعتبر أن انتصارها على كييف سيعني هزيمة لواشنطن، وهي لا تريد تكرار سيناريو أفغانستان الذي لا تزال تعاني من تبعاته.

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