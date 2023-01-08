"عرين الأسود" تنفي أخبار اعتقال "أبا فلسطين" أحد قادتها

العالم - فلسطين

وذكرت "عرين الأسود" في بيان لها، " أنَّ شخصية قائد العرين "أبو فلسطين" غير مكشوفة على الإطلاق.

وحذرت من "إلصاق البعض هذا المسمى على أي شخص، كان حتى لا يتم الحصول على أي معلومة".

في وقت سابق، قالت مواقع محلية، إن السلطة اعتقلت "أبا فلسطين"، بعد ظهوره في برنامج "ما خفي أعظم" على فضائية الجزيرة.



وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على فضائية الجزيرة قد سلط الضوء على عمليات المقاومة الفلسطينية في نابلس، خاصة مجموعة عرين الأسود، وعرض لقاءات حصرية مع قادة من المجموعة من بينهم "أبو فلسطين".

وواكب البرنامج نشاطات الكتيبة المسلحة التي تتم في ظروف أمنية معقدة، ونشر لقطات حصرية لعناصر الكتيبة أثناء تدريبات الرماية، والتدرب على سيناريوهات اشتباك مختلفة.



وتحدث "أبو فلسطين" خلال البرنامج عن تأسيس المجموعة، والعمليات النوعية التي قامت بها.



ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، ظهرت مجموعة "عرين الأسود"، علنا في عرض عسكري بالبلدة القديمة بنابلس.



و"عرين الأسود"، مجموعة فلسطينية تقول إن عناصرها ينتمون إلى كافة الفصائل، ويتخذون من البلدة القديمة في نابلس، مأوى ونقطة انطلاق لعملياتها.



واغتال الكيان الصهيوني عددا من عناصر المجموعة، وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 العبرية، نهاية العام الماضي، اعتقال أحد المقاومين في "عرين الأسود".



بينما تداولت صفحات ومواقع، أخبارا حول مصير قائد مجموعات "عرين الأسود"، فيما قال بعضها أن الأجهزة الأمنية بالضفة اختطفته، بينما قال البعض الآخر إنه سلم نفسه قبل يومين لهذه الأجهزة.

إلا أنه ظهر موشحا باللثام بصفته قائدا لمجموعات "عرين الأسود"، في تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، الجمعة الماضية.